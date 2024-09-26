Мужчина открыл огонь в курортной зоне Пироговского водохранилища в Подмосковье

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Неизвестный устроил стрельбу в курортной зоне Пироговского водохранилища в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что мужчина открыл огонь из пистолета, возможно, травматического в парке Дубрава на побережье водохранилища.
Пока неизвестна точная причина такого поведения мужчины. Однако есть версия, что это связано с летними домиками, которые за несколько часов до стрельбы снесли. Вероятно, стрелок являлся хозяином одного из них.
В результате стрельбы никто не пострадал. На место оперативно прибыли правоохранители, которые повязали мужчину и доставили в отдел полиции в Мытищах.
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Пока неизвестна точная причина такого поведения мужчины. Однако есть версия, что это связано с летними домиками, которые за несколько часов до стрельбы снесли. Вероятно, стрелок являлся хозяином одного из них.
В результате стрельбы никто не пострадал. На место оперативно прибыли правоохранители, которые повязали мужчину и доставили в отдел полиции в Мытищах.
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Анастасия Чинкова