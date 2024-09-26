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Москвич проломил соседу череп колбой от кальяна и забил его насмерть

26 сентября 2024, 12:45
Фото: iStock/Dzurag

Фото: iStock/Dzurag

В Москве 25-летний Даниил Волков проломил череп своему 52-летнему соседу Эдуарду Дажинову колбой от кальяна, убив его. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По данным канала, убийца хотел продемонстрировать своей девушке, что сможет «уложить качка», который работал фитнес-тренером в фитнес-клубе Spirit Fitness.

В минувший вторник около 9 вечера Эдуард вернулся домой на Войковскую. В тот момент, когда он входил в квартиру, на него напал молодой сосед и ударил колбой по голове. Удар был настолько сильным, что колба разбилась. Даниил не остановился на этом и нанес второй удар фитнес-тренеру, после чего тот упал в коридоре своего дома. Агрессивный сосед продолжал избивать окровавленного Эдуарда ногами.



После того как нападавший ушел, Эдуард смог заползти в свою квартиру. Утром его гражданская жена обнаружила мужчину с разбитым лицом и вызвала скорую помощь. В больнице у него диагностировали перелом затылочной кости и челюсти. Спустя шесть часов после госпитализации Эдуард скончался от кровоизлияния в мозг.

Полицейские задержали подозреваемого, им оказался бойфренд соседки. Он живет на одной лестничной клетке с семьей погибшего. По словам родственников, в момент нападения Даниил хвастался перед своей девушкой, заявляя, что «сможет уложить качка», после чего и совершил нападение.

У погибшего остались мать-пенсионерка и совершеннолетний сын. Дело находится под контролем столичной прокуратуры.

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#удар
#сын
Перепутали детей: Врачи нанесли химический ожог младенцу в роддоме
Врачи перепутали детей в роддоме и обожгли химией младенца в Подмосковье
26 сентября 2024, 13:24

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Врачи перепутали новорожденных и нанесли химические ожоги младенцу в роддоме в подмосковных Люберцах. Об ошибке сотрудников роддома рассказала 26 сентября бабушка малыша.
По словам женщины, новорожденные лежали в одной палате, у одного ребенка была сыпь с красными пятнами по телу, второй был совершенно здоров. Первого младенца нужно было обрабатывать от сыпи. Медики зашли в палату, когда одна из мам лежала под капельницей, а другая вышла из палаты. В итоге сотрудники роддома обработали тело здорового ребенка вместо того, у которого была сыпь.

Матерям врачи ничего объяснять не стали и даже не назвали препарат, каким обработали не того ребенка. В итоге у здорового малыша через паду дней появились кровоточащие ожоги на теле. Младенца в состоянии средней тяжести перевели из роддома в больницу.

В выписке врачи указали, что у ребенка неизвестная инфекция. Родители пострадавшего ребенка написали заявление во все органы, сообщает Mash. По факту случившегося идет проверка.

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#медики
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ФСБ: СБУ предлагала завербованным террористам взорвать поезд в России
ФСБ: Завербованному Украиной террористу предложили взорвать поезд в России
26 сентября 2024, 13:02

Фото: istockphoto/irene_rebrova

Украинские спецслужбы предлагали задержанным за поджоги на железной дороге завербованным террористам сделать бомбу для взрыва поезда. В этом сознался один из задержанных диверсантов.
Задержанный рассказал, что вербовщики вышли на него в соцсетях и предложили поджечь вышки сотовой связи. После собеседник прислал инструкцию, как сделать взрывчатку для «более серьезных» действий, под которыми подразумевался подрыв поездов.

ФСБ задержала шесть человек, причастных к поджогам на транспортных объектах. Диверсантов вычислили в Самарской, Иркутской и Нижегородской областях. Среди задержанных были трое несовершеннолетних. Уголовные дела возбудили по статьям о теракте.

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#фсб
#терроризм
#диверсанты
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#украина
#россия
#уголовное дело
#задержание
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Исследования по смертельному отравлению семьи: В пельменях и курице не нашли химикаты
СК получил результаты анализа продуктов отравившейся семьи под Красноярском
26 сентября 2024, 12:38

Фото: ГСУ СК РФ

Следователи получили результаты анализа продуктов из дома семьи, где погибли от пищевого отравления четверо детей. Лабораторный анализ по санитарно-химическим показателям не выявил нарушения.
«В пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также продуктах, отобранных в доме: бульоне, приправе, кетчупе, курице с картофелем, тушеной рыбе, питьевой воде превышения нормируемых значений не выявлено», — сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В ведомстве уточнили, что отобранные в доме семьи и магазине продукты по нормативам соответствуют гигиеническим требованиям. Эксперты продолжают исследовать продукты из дома отравившейся семьи.

Напомним, семья с четырьмя детьми в селе Красная Сопка Красноярского края отравилась после ужина. В субботу, 21 сентября около 11:00 члены семьи обратились в больницу с жалобами на тошноту и рвоту. Шестилетняя девочка и 13-летний мальчик скончались в больнице в тот же день. В воскресенье умерла 11-летняя девочка, а ночью в понедельник — 12-летняя.

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#семья
#продукты
#эксперты
#дома
#ск
#дети
#смерть
#уголовное дело
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Военный ударил девушку ножом в горло за отказ поехать с ним в гостиницу
В Воронеже осудили военного, который зарезал многодетную мать
26 сентября 2024, 12:23

Фото: iStock/Zolnierek

Воронежский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего, который сбежал из части и убил девушку, отказавшуюся поехать с ним в гостиницу, к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на приговор.
По данным издания, во время застолья Степанов предложил девушке, у которой проживал во время увольнения, поехать с ним в гостиницу, однако получил отказ. Тогда он собрал вещи и уехал, но вернулся через некоторое время и начал ссориться с девушкой на почве ревности. Он позвал ее на улицу, где ударил ножом в шею. Жертва скончалась на месте.

Экспертиза установила, что у военного присутствуют «признаки органического расстройства личности», при этом в момент убийства он осознавал свои действия.

Кроме того, оказалось, что за месяц до совершенного преступления мужчина сбежал из военной части, а через некоторое время его задержала полиция за нарушение общественного порядка в нетрезвом виде.

Военный признал свою вину и раскаялся. Таким образом, за два преступления суд назначил Степанову десять лет тюрьмы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Он также должен будет выплатить три миллиона рублей матери погибшей, у которой осталось четверо детей.

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#суд
#полиция
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#нарушение
#наказание
#мужчина
#сво
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Под Балашихой больше девяти часов тушили горящий лес
26 сентября 2024, 12:11

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Лесной пожар произошёл в километре от микрорайона Железнодорожный городского округа Балашиха — на территории Кучинского участкового лесничества, тушение заняло больше девяти часов, сообщает пресс-служба Комлесхоза Московской области.
«Пожар обнаружили местные жители и сообщили об этом в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Площадь возгорания составляла 0,05 га, но потом из-за ветра огонь распространился на площадь 0,2 га. В тушении участвовали 12 лесных пожарных, было задействовано шесть единиц техники», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар был низовым и произошёл из-за действий человека. В настоящее время идёт работа по установлению поджигателя.

В подмосковном Комлесхозе напомнили, что штраф за лесной пожар в регионе составляет до 60 тысяч рублей для физлица, до 110 тысяч рублей для должностного лица и до 2 млн рублей для юрлица. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

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#комитет лесного хозяйства мо
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#лесные пожары
#балашиха
#железнодорожный
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Цыгане обокрали 83-летнюю бабушку участника СВО в Пензенской области
Топа цыган обокрала 83-летнюю бабушку участника СВО под Пензой
26 сентября 2024, 12:09

Фото: istockphoto/CatEyePerspective

Банда цыган обворовала 83-летнюю бабушку участника СВО в Пензенской области. Участники кражи унесли из дома пожилой женщины вещи, сообщают местные Telegram-каналы 26 сентября.
По данным общественников, среди обворовавших пенсионерку цыган были даже дети. Причем бабушку обворовывали регулярно. В этот раз, цыгане пробрались на участок женщины и унесли металлические плиты. После беседы с представителями общественной организации, цыгане согласились возместить пенсионерке весь ущерб, сообщает «Русская община».

Ранее толпа цыган пыталась учинить расправу над школьником в Ростовской области. Там повздорили ученики 3 и 5 класса, после чего в школу ворвались взрослые мужчины с требованием извиниться перед цыганами на коленях.

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#дети
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ФСБ задержала шесть человек, причастных к поджогам на транспортных объектах
26 сентября 2024, 11:26

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ России в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях задержала шесть человек, из которых трое – подростки, за поджоги на объектах железнодорожного транспорта и связи. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.
Отмечается, что операции по задержанию велись ФСБ совместно со Следственным комитетом России. Удалось установить личности шестерых причастных к поджогам, в числе которых троё несовершеннолетних 2007 и 2009 годов рождения.

По факту преступлений возбуждены уголовные дела о теракте. В настоящее время проводится процессуальная оценка наличия в действиях задержанных признаков преступления по статье о госизмене.

В общей сложности задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на сроки от 12 до 20 лет, а некоторым грозит пожизненное заключение.

Все подозреваемые признали свою вину в поджогах. Они рассказали, что получали задания от спецслужб Украины. За выполнением им обещали от 10 до 15 тысяч рублей.

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#фсб
#россия
#задержание
#поджог
#украина
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В Японии оправдали мужчину, ожидавшего казни за убийство с 1968 года
26 сентября 2024, 10:48

Фото: iStock/sabthai

Окружной суд города Сидзуоки в Японии оправдал 88-летнего бывшего профессионального боксёра Ивао Хакамату, который является рекордсменом по длительности пребывания в камере смертников. Об этом сообщает местное агентство Киодо.
Хакамата был арестован в 1966 году по обвинению в ограблении и убийстве своего начальника, его супруги и их двоих детей. После 20 дней допросов он признался в содеянном, однако на суде заявил, что дать признательные показания его заставляли пытками.

Защита пыталась доказать, что доказательства совершения преступления Хакаматой были сфабрикованы, однако в сентябре 1968 года мужчину всё же признали виновным и приговорили к смертной казни. В 1980 году приговор был финализирован. А в 2011 году японец побил рекорд по сроку пребывания в камере смертников, ожидая исполнения приговора. Его внесли в Книгу рекордов Гиннеса.

В 2014 году суд в Сидзуоки доказал, что ДНК Хакаматы не совпадает с тем, что было получено из генетического материала обнаруженной на месте убийства крови. После этого мужчину выпустили на свободу, однако в прошлом году Верховный суд Японии сообщил о сохранении в силе решений нижестоящих инстанций о проведении повторного судебного слушания.

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#япония
#суд
#смертная казнь
#убийство
#приговор
#рекорд
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СК РФ привлек к ответственности 785 иностранных наемников, воюющих за ВСУ
26 сентября 2024, 10:19

Фото: iStock/blinow61

Следственный комитет России привлек к ответственности 785 иностранных наемников, которые воюют на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что в частности, для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд было направлено уголовное дело против гражданина Грузии Георгия Гоглидзе.

Следствие установило, что в апреле 2023 года он прибыл в Львовскую область Украины, где прошел специальную военную подготовку. Затем его направили на временно оккупированную украинскими силами территорию города Славянска в ДНР, где он за вознаграждение участвовал в боевых действиях.

Уточняется, что при попытке перемещения группы наемников с территории ДНР в ЛНР произошло боестолкновение с российскими военнослужащими. В результате часть наемников была уничтожена, а остальные, включая Гоглидзе, задержаны. В дальнейшем с участием Гоглидзе были проведены комплексные следственные действия, в ходе которых был собран значительный объем доказательств, подтверждающих его причастность к совершению преступления.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#суд
#уголовное следствие
#днр
#лнр
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