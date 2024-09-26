Москвич проломил соседу череп колбой от кальяна и забил его насмерть

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В Москве 25-летний Даниил Волков проломил череп своему 52-летнему соседу Эдуарду Дажинову колбой от кальяна, убив его. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По данным канала, убийца хотел продемонстрировать своей девушке, что сможет «уложить качка», который работал фитнес-тренером в фитнес-клубе Spirit Fitness.
В минувший вторник около 9 вечера Эдуард вернулся домой на Войковскую. В тот момент, когда он входил в квартиру, на него напал молодой сосед и ударил колбой по голове. Удар был настолько сильным, что колба разбилась. Даниил не остановился на этом и нанес второй удар фитнес-тренеру, после чего тот упал в коридоре своего дома. Агрессивный сосед продолжал избивать окровавленного Эдуарда ногами.
После того как нападавший ушел, Эдуард смог заползти в свою квартиру. Утром его гражданская жена обнаружила мужчину с разбитым лицом и вызвала скорую помощь. В больнице у него диагностировали перелом затылочной кости и челюсти. Спустя шесть часов после госпитализации Эдуард скончался от кровоизлияния в мозг.
Полицейские задержали подозреваемого, им оказался бойфренд соседки. Он живет на одной лестничной клетке с семьей погибшего. По словам родственников, в момент нападения Даниил хвастался перед своей девушкой, заявляя, что «сможет уложить качка», после чего и совершил нападение.
У погибшего остались мать-пенсионерка и совершеннолетний сын. Дело находится под контролем столичной прокуратуры.
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В минувший вторник около 9 вечера Эдуард вернулся домой на Войковскую. В тот момент, когда он входил в квартиру, на него напал молодой сосед и ударил колбой по голове. Удар был настолько сильным, что колба разбилась. Даниил не остановился на этом и нанес второй удар фитнес-тренеру, после чего тот упал в коридоре своего дома. Агрессивный сосед продолжал избивать окровавленного Эдуарда ногами.
После того как нападавший ушел, Эдуард смог заползти в свою квартиру. Утром его гражданская жена обнаружила мужчину с разбитым лицом и вызвала скорую помощь. В больнице у него диагностировали перелом затылочной кости и челюсти. Спустя шесть часов после госпитализации Эдуард скончался от кровоизлияния в мозг.
Полицейские задержали подозреваемого, им оказался бойфренд соседки. Он живет на одной лестничной клетке с семьей погибшего. По словам родственников, в момент нападения Даниил хвастался перед своей девушкой, заявляя, что «сможет уложить качка», после чего и совершил нападение.
У погибшего остались мать-пенсионерка и совершеннолетний сын. Дело находится под контролем столичной прокуратуры.
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Дарья Осипова