Достижения.рф

В Ленобласти иномарка врезалась в автобус у остановки

Фото: iStock/Aleksei Andreev

В Ленобласти иномарка въехала в пассажирский автобус. Об этом пишет РЕН ТВ.



ДТП случилось в Гатчине у остановки «Кирха». Согласно информации источника, автомобиль врезался в заднюю часть автобуса, что привело к значительным повреждениям машины. Уточняется, что транспортное средство фактически лишилось передней части.

Сведения о пострадавших пока не обнародованы. В настоящее время ведётся работа по выяснению всех обстоятельств аварии.

Ранее сообщалось, что на КАД в Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП с участием семи автомобилей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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