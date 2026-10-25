В Ленобласти иномарка врезалась в автобус у остановки
В Ленобласти иномарка въехала в пассажирский автобус. Об этом пишет РЕН ТВ.
ДТП случилось в Гатчине у остановки «Кирха». Согласно информации источника, автомобиль врезался в заднюю часть автобуса, что привело к значительным повреждениям машины. Уточняется, что транспортное средство фактически лишилось передней части.
Сведения о пострадавших пока не обнародованы. В настоящее время ведётся работа по выяснению всех обстоятельств аварии.
Ранее сообщалось, что на КАД в Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП с участием семи автомобилей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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