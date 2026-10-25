Матерью ребёнка, найденного в кустах в Зеленограде, оказалась иностранка
В Зеленограде полицейские нашли и задержали мать девятидневного младенца, которого оставили на улице. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в своём Telegram-канале.
Вечером 24 октября прохожий заметил ребёнка в кустах у жилого дома и позвонил в полицию. Медики осмотрели мальчика и не нашли повреждений. Затем малыша передали в социальное учреждение. Камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину, которая несла его на руках.
Матерью оказалась иностранка 1999 года рождения, которая находилась в России незаконно. Установлено, что она родила сына 16 октября и после выписки из роддома оставила его у дома, опасаясь, что её бросит сожитель.
На задержанную составили административный материал по статье 18.8 КоАП РФ. Материалы проверки передадут в следственные органы. Прокуратура контролирует обстоятельства дела и дальнейшее жизнеустройство мальчика.
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