Мужчина отправился один в поход, добрался до смотровой площадки и погиб

Бездыханное тело туриста нашли на смотровой площадке испанской Майорки
Фото: istockphoto/Soumen Hazra

Мужчина отправился в одиночный поход на острове Майорка в Испании и не выжил. Об этом сообщает издание Cronica Balear.



62-летний Антонио Хуан начал пеший туристический маршрут в Вальдемосе 3 декабря. Вскоре он перестал выходить на связь, и его объявили пропавшим без вести.

Спасатели провели воздушную операцию с использованием вертолета и обнаружили бездыханное тело Хуана. Установили, что он добрался до смотровой площадки Viewpoint of na Torta, где, к сожалению, скончался.

Причины его смерти сейчас выясняются.

Никита Кротов

