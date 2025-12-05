Мужчина отправился один в поход, добрался до смотровой площадки и погиб

05 декабря 2025, 22:30

Бездыханное тело туриста нашли на смотровой площадке испанской Майорки

Фото: istockphoto/Soumen Hazra

Мужчина отправился в одиночный поход на острове Майорка в Испании и не выжил. Об этом сообщает издание Cronica Balear.