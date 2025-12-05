Мужчина отправился один в поход, добрался до смотровой площадки и погиб
Бездыханное тело туриста нашли на смотровой площадке испанской Майорки
Мужчина отправился в одиночный поход на острове Майорка в Испании и не выжил. Об этом сообщает издание Cronica Balear.
62-летний Антонио Хуан начал пеший туристический маршрут в Вальдемосе 3 декабря. Вскоре он перестал выходить на связь, и его объявили пропавшим без вести.
Спасатели провели воздушную операцию с использованием вертолета и обнаружили бездыханное тело Хуана. Установили, что он добрался до смотровой площадки Viewpoint of na Torta, где, к сожалению, скончался.
Причины его смерти сейчас выясняются.
