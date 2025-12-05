Достижения.рф

Туляка обвинили по делу о покушении на убийство с помощью взрыва гранаты

Фото: istockphoto/blinow61

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Тулы, который может быть причастен к взрыву гранаты, прикрепленной к ручке входной двери в частном доме в сентябре 2023 года.



Как пишет ТАСС со ссылкой на региональный СК, фигуранта дела арестовали и обвинили в покушении на убийство, а также в незаконном хранении и ношении взрывного устройства.

Также сообщается, что в ходе допроса задержанный дал признательные показания.

По версии следствия, мужчина 1987 года рождения, испытывая личную неприязнь к знакомому, установил гранату, которая сдетонировала при открывании двери. После совершения преступления злоумышленник покинул место происшествия и скрылся за пределами Тульской области.

В результате происшествия никто не пострадал.

Никита Кротов

