Туляка обвинили по делу о покушении на убийство с помощью взрыва гранаты
Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Тулы, который может быть причастен к взрыву гранаты, прикрепленной к ручке входной двери в частном доме в сентябре 2023 года.
Как пишет ТАСС со ссылкой на региональный СК, фигуранта дела арестовали и обвинили в покушении на убийство, а также в незаконном хранении и ношении взрывного устройства.
Также сообщается, что в ходе допроса задержанный дал признательные показания.
По версии следствия, мужчина 1987 года рождения, испытывая личную неприязнь к знакомому, установил гранату, которая сдетонировала при открывании двери. После совершения преступления злоумышленник покинул место происшествия и скрылся за пределами Тульской области.
В результате происшествия никто не пострадал.
