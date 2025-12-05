Туляка обвинили по делу о покушении на убийство с помощью взрыва гранаты

05 декабря 2025, 16:18

Фото: istockphoto/blinow61

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Тулы, который может быть причастен к взрыву гранаты, прикрепленной к ручке входной двери в частном доме в сентябре 2023 года.