В Курской области мужчина избил экс-супругу гаечным ключом, защищая новую пассию
В Курской области ссора экс-супругов закончилась избиением гаечным ключом. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
Бывшая жена пришла к мужчине домой, чтобы получить алименты на детей. В квартире также находилась его новая избранница. Стоит отметить, что все трое были пьяны.
Между женщинами вспыхнул конфликт, в ходе которого экс-супруга выволокла соперницу из квартиры за волосы. Мужчина, вступившись за новую возлюбленную, нанес матери своих детей несколько ударов гаечным ключом, а затем пригрозил физической расправой. Бывшая жена восприняла угрозу всерьез, так как в предыдущих конфликтах уже применялся нож.
Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 119 и п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ. Ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы, запрета на выезд за пределы региона и обязанности ежемесячно являться на регистрацию.
