Мужчина отравил жену за попытку развестись
Житель США расправился со своей женой после того, как она подала на развод. Об этом сообщает CBS News.
По данным телеканала, мужчина сначала отвез свою семилетнюю дочь в школу, а затем вернулся домой, где и совершил преступление. Женщина должна была забрать ребенка после занятий, но так и не появилась. Тогда старшая дочь семьи заподозрила неладное и обратилась в полицию.
Оказалось, что 46-летняя жертва скончалась от удушья, вызванного неизвестным химическим веществом. По мнению экспертов, им мог быть цианид. У супругов осталось трое детей.
Отмечается, что в 2023-м женщина хотела разойтись с мужем, но они помирились. В этом году она снова подала на развод, так как мужчина был замешан в деле о домашнем насилии. На него несколько раз жаловались, в том числе за угрозы отравления.
