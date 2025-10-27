Достижения.рф

Мужчина отравил жену за попытку развестись

CBS News: американец отравил жену цианидом за попытку развестись
Фото: Медиасток.рф

Житель США расправился со своей женой после того, как она подала на развод. Об этом сообщает CBS News.



По данным телеканала, мужчина сначала отвез свою семилетнюю дочь в школу, а затем вернулся домой, где и совершил преступление. Женщина должна была забрать ребенка после занятий, но так и не появилась. Тогда старшая дочь семьи заподозрила неладное и обратилась в полицию.

Оказалось, что 46-летняя жертва скончалась от удушья, вызванного неизвестным химическим веществом. По мнению экспертов, им мог быть цианид. У супругов осталось трое детей.

Отмечается, что в 2023-м женщина хотела разойтись с мужем, но они помирились. В этом году она снова подала на развод, так как мужчина был замешан в деле о домашнем насилии. На него несколько раз жаловались, в том числе за угрозы отравления.

Лидия Пономарева

