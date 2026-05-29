Мужчина отрубил с помощью мачете руку женщине на глазах у прохожих в Кузбассе
В Прокопьевске Кемеровской области мужчина отрубил женщине кисть руки на глазах у людей на улице Шишкина. Об этом сообщили ГУ М ВД по Кузбассу.
По данным следствия, все произошло в результате телефонного конфликта между мужчинами. Двое людей пришли к дому на разборки с женщиной и ее сожителем. Пара вышла во двор, вооружившись газовым пистолетом, ножами, мачете и баллончиком со слезоточивым газом.
«Подозреваемый нанес удар кулаком по голове мужчины, в результате чего тот упал и потерял сознание. Затем злоумышленник завладел мачете и нанес удар по руке женщины, которая начала распылять газовый баллончик», — приводит «Сiбдепо» информацию пресс-службы региональной полиции.
В больнице врачи ампутировали пострадавшей правую кисть. При этом агрессора оперативно задержали. По данным VSE42.RU, ему грозит до 10 лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.