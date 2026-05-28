Попросила мужа зайти в магазин, чтобы убить дочек: доярка зарезала детей и покончила с собой, подробности трагедии в Воронежской области
22 января 2014 года небольшое село в Воронежской области потрясла страшная трагедия. В собственном доме нашли мертвыми 25-летнюю Ольгу Миронову (все имена изменены) и двух ее маленьких дочерей. Следствие практически сразу выдвинуло основную версию: женщина сначала расправилась с детьми, а затем свела счеты с жизнью. Однако соседи, знакомые и коллеги до последнего отказывались верить, что спокойная и трудолюбивая женщина могла решиться на подобное. Подробнее — в материале «Радио 1».
Что произошло в доме молодой семьиТело Ольги обнаружили в сенях собственного дома. Девочек нашли на кухне. Следователи зафиксировали одинаковый характер ножевых ранений. Правоохранители практически сразу начали рассматривать версию о том, что трагедия произошла из-за человека внутри семьи. Основанием для этого стала записка, которую нашли на месте происшествия.
Однако жители села не скрывали потрясения. Многие отзывались об Ольге исключительно тепло и называли ее очень старательной и спокойной девушкой.
«Она была такая умница! Сама из соседнего села. Закончила там школу — очень хорошо училась — поступила в наш техникум на бухгалтера. После мы ее даже на работу в администрацию звали. Правда, зарплата всего две тысячи, но ведь это поначалу. Не пошла», — вспоминали соседи.
Отказалась от работы в администрацииПосле окончания учебы Ольге предлагали место в местной администрации. Зарплата там была небольшой, но работа считалась престижной для сельской местности. Однако девушка неожиданно отказалась.
Вместо кабинета и документов она выбрала ферму. Сначала устроилась телятницей. Работала в тяжелых условиях: постоянные сквозняки, холод, физический труд. Ольга ухаживала за животными, мыла телят, выполняла всю самую сложную работу.
В селе выбор вакансий отсутствовал. Из относительно стабильных мест работы оставались школа, детский сад, амбулатория и местное сельхозпредприятие, которое когда-то было колхозом. Позже женщина перешла работать дояркой. График оказался изнурительным. Подъем — около половины третьего ночи. Первая дойка начиналась в четыре утра. Затем короткий перерыв дома — и снова на работу ближе к вечеру.
Проник в дом, избил и взял в заложники: суд решил судьбу напавшего на незнакомую пенсионерку россиянина
На несколько доярок приходилось большое стадо коров. Физическая нагрузка оставалась колоссальной. Согласно официальным документам, за последние месяцы перед трагедией Ольга зарабатывала чуть больше десяти тысяч рублей в месяц.
Странные записи в соцсетях перед трагедиейПозже журналисты изучили страницу женщины в социальных сетях. Уже после случившегося многие заметили тревожные публикации, на которые раньше никто не обратил внимания.
10 января Ольга написала:
«Че то как то все надоело».Через несколько дней появилась другая запись:
«У меня есть все кроме денег и счастья».Еще спустя время женщина опубликовала короткую фразу:
«Простите за все!»Через несколько дней произошла трагедия.
Как жила семья в Воронежской областиМестные жители позднее возмущались публикациями о якобы крайней нищете семьи. По словам соседей, Мироновы жили примерно так же, как большинство сельчан. Однако дом производил тяжелое впечатление.
В коридоре окна закрывала фанера. Забор отсутствовал. Газ в дом не провели — семья пользовалась баллонами. Печь топили дровами, причем в основном этим занималась сама Ольга. Сельчане при этом считали: подобные бытовые трудности можно преодолеть, если рядом есть мужчина.
Что говорили о муже Ольги МироновойМуж женщины почти постоянно находился на работе. Он выплачивал кредит за автомобиль и перечислял алименты семье от первого брака. Многие отмечали, что мужчина не злоупотреблял алкоголем. Сама Ольга еще осенью 2013 года писала в социальной сети:
«Больше всего на свете я люблю свою семью, моих доченик и мужа с одним недостатком (безумно красив)!».Однако, когда речь заходила о семейной жизни, соседи отвечали осторожно. Они говорили, что очень любила своего мужа — больше, чем нужно. Очевидцы предполагают, что мужчина также имел к ней чувства, однако публично их не демонстрировал. Жители села также отмечали, что у Ольги не было женского счастья.
Для женщины это был второй брак. Старшая дочь родилась в предыдущих отношениях. Первый супруг позже оказался в колонии за кражу. О личных проблемах она предпочитала никому не рассказывать.
Со стороны семья выглядела благополучной. Родители старались покупать детям все самое необходимое. При этом сама Ольга практически не тратила деньги на себя. Но окружающие замечали: женщину что-то сильно угнетало.
«Считаешь что знаешь любимого человека, а он обманывает в самую трудную минуту!», — написала она в октябре 2013 года.После этого начали появляться и другие тревожные публикации.
Последний день перед трагедиейУтром 22 января Ольга, как обычно, находилась на работе. Ближе к полудню ей позвонил муж. Во время разговора женщина попросила купить хлеб. После обеда она перестала отвечать на звонки.
Тревогу забила коллега Ольги. Перед вечерней дойкой женщина зашла к ней домой — примерно около четырех часов дня. Именно она обнаружила тела и вызвала экстренные службы.