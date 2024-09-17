Мужчина переехал в новую квартиру и обнаружил жуткую находку от прежних жильцов

Фото: istock/AaronAmat
Пользователь сети под ником Net0o- рассказал в сообществе Reddit о неожиданной находке, с которой он столкнулся после переезда в новую квартиру. Мужчина опубликовал несколько фотографий, на которых можно увидеть скелет птицы, обнаруженный под раковиной на кухне.
«Это было первое, что я нашёл после въезда, и, честно говоря, не то, что хотелось бы увидеть во время уборки», — поделился автор поста.Другие пользователи отметили жуткость находки, а некоторые попытались иронизировать.
«Так вот куда пропал попугай», — написал один из комментаторов, намекая на случайные потери домашних питомцев.Net0o- предположил, что птицу мог поймать и спрятать под раковиной кот, который, возможно, принадлежал прежним жильцам квартиры. Он также выразил удивление, что прошлые владельцы не заметили неприятный запах, исходящий от останков животного. Интересно, что сам мужчина после переезда также не почувствовал никаких подозрительных запахов.
Случаи неожиданных находок в новых домах не редкость. Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о странном предмете, найденном во дворе, что заставило его даже проверить камеры наблюдения.
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Елена Перлова