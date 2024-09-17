В Малайзии подстрелили крокодила с останками человека в пасти

Фото: istock/Adam Bartosik
В малайзийском штате Сабах был подстрелен четырехметровый крокодил, который утащил человека в воду. Как сообщает газета The Star, инцидент произошел на берегу реки, где мужчина занимался рыбалкой.
Свидетели нападения рассказали, что длина рептилии составляла около 4,5 метра. Спустя полтора часа на место происшествия прибыли восемь спасателей. Крокодил был обнаружен в 50 метрах от места нападения, в его пасти находились останки жертвы.
Спасатели сделали пять выстрелов, после чего убедились, что животное больше не представляет угрозы, и извлекли останки для передачи полиции.
Ранее сообщалось о трагедии в Индии, где пожилую женщину съел крокодил, когда она справляла нужду у пруда на окраине деревни.
Напомним, в индийской деревне Джинна в округе Майхар 75-летняя Равмати Кори отправилась к пруду, чтобы справить нужду. Там её насмерть загрыз крокодил.
Когда через некоторое время пожилая женщина не вернулась, родственники и односельчане отправились её искать. Около пруда на окраине деревни они наткнулись на растерзанное тело Кори.
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Спасатели сделали пять выстрелов, после чего убедились, что животное больше не представляет угрозы, и извлекли останки для передачи полиции.
Ранее сообщалось о трагедии в Индии, где пожилую женщину съел крокодил, когда она справляла нужду у пруда на окраине деревни.
Напомним, в индийской деревне Джинна в округе Майхар 75-летняя Равмати Кори отправилась к пруду, чтобы справить нужду. Там её насмерть загрыз крокодил.
Когда через некоторое время пожилая женщина не вернулась, родственники и односельчане отправились её искать. Около пруда на окраине деревни они наткнулись на растерзанное тело Кори.
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Елена Перлова