Во Владивостоке девушка, написавшая SOS на окне, выпала с шестого этажа

Фото: istock/Alexey_M
Во Владивостоке девушка, которая написала SOS на окне многоэтажного дома, выпала с шестого этажа.
Как сообщает Telegram-канал «Новости Приморья», россиянка пыталась спастись из квартиры, где, по её словам, её удерживали против воли в течение 15 дней.
Очевидцы заметили сигналы фонариком и надпись на окне, после чего обратились в полицию. Девушка смогла выбраться на карниз, но не удержалась и сорвалась вниз. Сведения о её состоянии на данный момент неизвестны.
Ранее в Москве 37-летняя женщина выпала с 16-го этажа во время попытки сделать селфи, сидя на ограждении окна. Она наклонилась назад ради удачного кадра, но не удержалась и сорвалась.
Напомним, женщина погибла в результате прямого попадания украинского снаряда в селе Безлюдовка Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков. Отмечается, что ВСУ запустили снаряд, который попал прямо в жилой дом. В результате этого удара на месте скончалась находящаяся внутри женщина.
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Очевидцы заметили сигналы фонариком и надпись на окне, после чего обратились в полицию. Девушка смогла выбраться на карниз, но не удержалась и сорвалась вниз. Сведения о её состоянии на данный момент неизвестны.
Ранее в Москве 37-летняя женщина выпала с 16-го этажа во время попытки сделать селфи, сидя на ограждении окна. Она наклонилась назад ради удачного кадра, но не удержалась и сорвалась.
Напомним, женщина погибла в результате прямого попадания украинского снаряда в селе Безлюдовка Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков. Отмечается, что ВСУ запустили снаряд, который попал прямо в жилой дом. В результате этого удара на месте скончалась находящаяся внутри женщина.
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Елена Перлова