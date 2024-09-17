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Во Владивостоке девушка, написавшая SOS на окне, выпала с шестого этажа

17 сентября 2024, 02:30
Фото: istock/Alexey_M

Фото: istock/Alexey_M

Во Владивостоке девушка, которая написала SOS на окне многоэтажного дома, выпала с шестого этажа.
Как сообщает Telegram-канал «Новости Приморья», россиянка пыталась спастись из квартиры, где, по её словам, её удерживали против воли в течение 15 дней.

Очевидцы заметили сигналы фонариком и надпись на окне, после чего обратились в полицию. Девушка смогла выбраться на карниз, но не удержалась и сорвалась вниз. Сведения о её состоянии на данный момент неизвестны.



Ранее в Москве 37-летняя женщина выпала с 16-го этажа во время попытки сделать селфи, сидя на ограждении окна. Она наклонилась назад ради удачного кадра, но не удержалась и сорвалась.

Напомним, женщина погибла в результате прямого попадания украинского снаряда в селе Безлюдовка Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков. Отмечается, что ВСУ запустили снаряд, который попал прямо в жилой дом. В результате этого удара на месте скончалась находящаяся внутри женщина.

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#женщина
#жилой полиция
В США арестовали россиянина по обвинению в экспорте электроники для военных нужд
17 сентября 2024, 01:52

Фото: iStock/YakobchukOlena

В США арестовали гражданина России Дениса Постового по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники якобы для военных нужд, в том числе для производства БПЛА. Об этом сообщает американский Минюст. Россиянину вменяют нарушение экспортного контроля, контрабанду, отмывание денег и мошенничество в отношении государства.
«Денис Постовой, 44 года, гражданин России, живущий в Сарасоте, штат Флорида, был арестован сегодня утром по обвинению в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля, контрабанды, отмывании денег и мошенничестве в отношении Соединенных Штатов», — указано в сообщении министерства.
По данным судебного портала, первое заседание по делу Постового назначили на 19 сентября.

Ранее сообщалось, что в США федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил гражданина России Максима Марченко к трем годам лишения свободы по обвинениям в контрабанде в РФ микроэлектроники двойного назначения.

До этого сообщалось, что в Германии гражданину РФ дали шесть лет за поставки электроники в Россию в обход санкций. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#рф
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Губернатор посмеялся над вызовом на допрос в СБУ
Губернатор Филимонов назвал повестку в СБУ занимательной портянкой
17 сентября 2024, 00:58

Фото: Gennadiy Kravchenko

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов высмеял повестку на допрос, присланную ему Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, назвав документ «занимательной портянкой».
Филимонов пояснил, что интерес СБУ к его персоне связан с активной поддержкой российских бойцов, участвующих в специальной военной операции (СВО).О повестке стало известно 16 сентября, тогда же губернатор с иронией отметил, что российские войска могут опередить его визит в СБУ.

«Наши ребята раньше нагрянут к этим доморощенным полицаям. Им есть что обсудить. Ждать недолго», — написал он.
Ранее, в сентябре 2023 года, СБУ заочно предъявила обвинения губернатору Тульской области Алексею Дюмину, командующему Силами специальных операций Вооруженных сил России Валерию Флюстикову и еще 25 российским военным по статье «Диверсия».

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Белгород западным оружием, что является террористической кампанией НАТО, заявил РИА Новости австралийский журналист Джони Х. Мужчина стал свидетелем обстрела. Он работает в зоне боевых действий на протяжении 15 месяцев, проживал в Донецке, где наблюдал атаки мирного населения со стороны киевского режима.

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В Зимбабве разбился вертолет президента Мнангагва
ZBC: в Зимбабве упал вертолет, на котором должен был лететь президент Мнангагва
17 сентября 2024, 00:57

Фото: istockphoto/Zeferli

В Зимбабве разбился вертолет, на котором должен был лететь президент страны Эммерсон Мангагва. Об этом сообщает местный телеканал ZBC со ссылкой на слова министра информации Дженфана Мусвере. По его словам, президента в момент крушения не было на борту, погибших среди экипажа нет.
По данным телеканала, вертолет рухнул в воскресенье, 15 сентября, после того, как президент Мангагва поучаствовал в торжественных гуляниях по случаю одного из праздников.
«Вертолет, на котором, как предполагалось, должен был лететь президент Мнангагва, потерпел крушение вследствие технической неисправности, но президента на борту не было <....> На борту вертолета были члены экипажа, но никто не погиб», — указано в материале.
Министр Мусвере пояснил, что расследование по факту крушения уже организовали, им занимается управление гражданской авиации страны. По его результатам ведомство опубликует заявление с подробной информацией.

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Стали известны подробности версии о гибели военкора под Белгородом
ГТРК «Белгород» опровергла информацию о гибели военкора Александра Коробова
17 сентября 2024, 00:40

Фото: Минобороны РФ

Директор ГТРК «Белгород» Надежда Власова опровергла появившуюся в СМИ новость о гибели военного корреспондента Александра Коробова. В разговоре с ТАСС Власова подтвердила, что журналист жив и находится в больнице в Москве.

«Военкор Коробов в больнице, проходит лечение», — сообщила Власова, не уточнив подробности состояния и характера травм журналиста.
Нападение на Коробова произошло 16 сентября. Ранее Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявило, что корреспондент якобы был убит, связав это с его профессиональной деятельностью.

На данный момент ведется доследственная проверка инцидента, точные обстоятельства произошедшего остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что военный корреспондент телеканала «Россия» Александр Коробов попал в больницу в Белгороде с открытой черепно-мозговой травмой после нападения. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на анонимный источник. По его данным, правоохранители организовали доследственную проверку, обстоятельства случившегося еще устанавливаются.

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#нападение
#минобороны
#военкор
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В Испании поймали одного из самых разыскиваемых преступников Европы
17 сентября 2024, 00:30

Фото: iStock/Marta fernandez

Национальная полиция Испания поймала в Мадриде одного из самых разыскиваемых преступников Европы — главу албанско-косоварскую преступной группировки. Об этом сообщает МВД королевства. Отмечается, что задержанному уже предъявили обвинения в торговле наркотиками.
«Сотрудники Национальной полиции задержали в Мадриде за торговлю наркотиками одного из самых разыскиваемых преступников Европы. Вместе с другими членами семьи беглец возглавлял албанско-косоварскую преступную организацию», — говорится в пресс-релизе министерства.
В ведомстве добавили, что преступник — уроженец Албании, был приговорен в Бельгии к 29 годам колонии за торговлю наркотиками, участие в преступной группировке и подделку документов. Следствие считает, что с 2014 по 2018 год он руководил в Бельгии организацией, которая выращивала и торговала марихуаной.

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#наркотики
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Водитель каршеринга насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе в Москве
Водитель каршеринга сбил детей на пешеходном переходе в Москве, мальчик погиб
16 сентября 2024, 22:56

Фото: Госавтоинспекция Москвы

В Москве на северо-западе водитель автомобиля каршеринга сбил двух детей на пешеходном переходе, в результате ДТП мальчик погиб на месте, девочка пострадал. Об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы в своем телеграм-канале. Школьница, по данным ведомства, сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.
По предварительной информации московского ГАИ, авария произошла у дома №9 на Планерной улице, виновник аварии — водитель «Тойоты».
«В результате дорожной аварии 13-летний мальчик скончался на месте, девочка госпитализирована в тяжелом состоянии», — указано в публикации.
Следственный комитет Москвы, в свою очередь, сообщил, что по факту случившегося возбудили уголовное дело, водителя иномарки задержали.

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Пенсионерка блуждала в лесах Псковской и Ленобласти больше недели, ее нашли
Пенсионерка жива после девяти дней в лесах Псковской и Ленобласти
16 сентября 2024, 21:41

Фото: istockphoto/bibikoff

Пенсионерка осталась жива после блуждания в лесах Псковской и Ленобласти больше недели, пишет «Фонтанка». Уточняется, что, когда 73-летнюю Тамару Сергеевну нашли спасатели, она шла самостоятельно и была бодрой.
К поискам пожилой женщины были подключены участники поисковых отрядов «ЛизаАлерт», «Экстремум» и Гдова, а также сотрудники МЧС и полицейские.

По словам представителей пресс-службы «ЛизаАлерт Питер», женщина не из местных, приехала повидаться с подругой, а лес не знала, тем более что он очень сложный.

Тамару Сергеевну удалось найти при помощи фото с коптера и нейросети, где было изображено ярко-желтое ведро.

Ранее сообщалось, что дом приемного отца блогера Дани Милохина пытались сжечь.

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#псковская область
#ленинградская область
#спасатели
#новости
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Стало известно, что случилось с военкором Коробовым
Лента: военкор Коробов попал в больницу в Белгороде после нападения
16 сентября 2024, 20:52

Фото: istockphoto/sudok1

Военный корреспондент телеканала «Россия» Александр Коробов попал в больницу в Белгороде с открытой черепно-мозговой травмой после нападения. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на анонимный источник. По его данным, правоохранители организовали доследственную проверку, обстоятельства случившегося еще устанавливаются.
Ранее украинское ГУР заявляло, что Коробов был якобы убит после нападения, приложив видео, на котором сначала запечатлен идущий по улице человек, похожий на Коробова, а после — окровавленное тело, лежащее посреди улицы. Однако, заявляет источник, военкор жив и находится в больнице.

Информацию об убийстве Коробова опровергла и директор ГТРК «Белгород» Надежда Власова, отметив, что он ранен и лежит в больнице.
«По поводу ранения и больницы — да, подтверждаю», — заявила она.
Александр Коробов работал на телеканалах «Россия 1» и «Звезда» и снимал сюжеты в ДНР и ЛНР.

Ранее в результате атаки БПЛА пострадал другой военкор — Евгений Поддубный. 7 августа в его автомобиль влетел украинский дрон во время его поездки в Курскую область. Сначала сообщалось, что военкор погиб, однако позже стало известно, что он серьезно ранен, но жив. Первую медицинскую помощь он получил в Курской больнице, позже его перевезли в стабильно тяжелом состоянии в НИИ имени Склифосовского в Москве. 13 сентября военкора выписали из больницы.

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«Семейку — в ад»: дом приемного отца блогера Милохина пытались сжечь и подбросили записку
SHOT: Дом приемного отца блогера Милохина пытались сжечь коктейлем Молотова
16 сентября 2024, 19:58

Фото: istockphoto/Manuel Rodriguez Sevillano

Дом приемного отца блогера Дани Милохина в Краснодарском крае пытались сжечь коктейлем Молотова в ночь с 14 на 15 сентября. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Отмечается, что вместе с зажигательной смесью во двор бросили записку, в которой юношу предложили отправить на СВО, а «семейку — в ад».
Отчим Дмитрий Тюленев рассказал, что пожар удалось потушить благодаря оперативному прибытию пожарных. По его словам, теперь его дети не ходят в школу, семья не может спать ночами. В ближайшее время они хотят продать дом и уехать в Москву.

Ранее сообщалось, что жительница Уфы Ольга обратилась в правоохранительные органы с заявлением на своего бывшего супруга. Женщина рассказала, что влиятельный экс-возлюбленный угрожает ей расправой и применяет физическую силу. Оказалось, что несколько дней назад мужчина подкараулил ее в дачном домике и едва не убил. Подробнее об этом — в материале «Радио 1».

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