В США арестовали россиянина по обвинению в экспорте электроники для военных нужд

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В США арестовали гражданина России Дениса Постового по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники якобы для военных нужд, в том числе для производства БПЛА. Об этом сообщает американский Минюст. Россиянину вменяют нарушение экспортного контроля, контрабанду, отмывание денег и мошенничество в отношении государства.
«Денис Постовой, 44 года, гражданин России, живущий в Сарасоте, штат Флорида, был арестован сегодня утром по обвинению в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля, контрабанды, отмывании денег и мошенничестве в отношении Соединенных Штатов», — указано в сообщении министерства.По данным судебного портала, первое заседание по делу Постового назначили на 19 сентября.
Ранее сообщалось, что в США федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил гражданина России Максима Марченко к трем годам лишения свободы по обвинениям в контрабанде в РФ микроэлектроники двойного назначения.
До этого сообщалось, что в Германии гражданину РФ дали шесть лет за поставки электроники в Россию в обход санкций. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Данил Пономарев