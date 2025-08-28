Россиянка обвинила соседку в колдовстве и наведении порчи и получила штраф
В Алтайском крае женщина получила штраф за порчу чужого имущества, решив «защититься» от предполагаемой колдуньи. Об этом сообщили в пресс-службе управления по обеспечению деятельности мировых судей региона.
Как следует из материалов дела, жительница одного из населённых пунктов обвинила свою соседку в занятии магией и наведении порчи. Уверенная в том, что соседка колдует против неё, женщина решила действовать и залила её садовые цветы солевым раствором.
Пострадавшая обратилась в полицию, указав, что растения погибли, а ущерб составил 2 тысячи рублей. Суд признал вину обвиняемой и постановил взыскать с неё штраф в размере 300 рублей.
Несмотря на минимальное наказание, суд подчеркнул, что действия россиянки являются незаконным способом «борьбы» с суевериями.
Читайте также: