Россиянка обвинила соседку в колдовстве и наведении порчи и получила штраф

28 августа 2025, 14:59

Жительница Алтая получила штраф, обвинив соседку в колдовстве

Фото: iStock/LesDaMore

В Алтайском крае женщина получила штраф за порчу чужого имущества, решив «защититься» от предполагаемой колдуньи. Об этом сообщили в пресс-службе управления по обеспечению деятельности мировых судей региона.