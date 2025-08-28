Мужчина схватил шею за женщину при выходе из самолета в США
Пассажиры авиакомпании American Airlines по неясной причине подрались при выходе из самолета в США. Об этом сообщает портал TMZ, опубликовав видео инцидента.
Потасовка произошла в понедельник, 25 августа, в аэропорту Майами. На кадрах видно, как мужчина хватает женщину за шею, а затем в конфликт встревают попутчики и пытаются их разнять. На записи также слышно, как бортпроводник просит освободить проход, чтобы пассажиры из хвостовой части салона смогли выйти из самолета и попасть на стыковочные рейсы.
Представитель перевозчика заявил, что в авиагавани борт встречали полицейские. Причина конфликта не раскрывается.
Ранее сообщалось, что в Китае пассажирку самолета оттаскали за волосы попутчики после того, как она пожаловалась на их на ребенка.
