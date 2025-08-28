Мужчина схватил шею за женщину при выходе из самолета в США

28 августа 2025, 15:21

TMZ: в США пассажиры подрались в проходе самолета в аэропорту Майами

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Пассажиры авиакомпании American Airlines по неясной причине подрались при выходе из самолета в США. Об этом сообщает портал TMZ, опубликовав видео инцидента.