Российского майора полиции обвинили в кокаиновой подработке
В Санкт-Петербурге по решению суда заключили под стражу старшего референта пресс-службы ГУ МВД России по городу и области майора полиции Ивана Евтеева.
Как сообщили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов Северной столицы, он обвиняется в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. По данным следствия, Евтеев, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, не позднее 27 марта сбыл неустановленному лицу кокаин на одной из улиц города.
15 апреля полицейского и его предполагаемого соучастника Кирилла Голубева задержали в Невском районе. Уточняется, что фигуранты могут быть причастными к распространению марихуаны и кокаина в небольших дозах, реализуя наркотики непосредственно покупателям без использования тайников-закладок.
