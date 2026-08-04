Мужчина пережил клиническую смерть и попал в рай

04 августа 2026, 12:24

Unilad: Мужчина в США увидел рай после остановки сердца на 45 минут

Фото: istockphoto/RomoloTavani

Майк Маккинзи из американского штата Теннесси пережил остановку сердца, которая длилась 45 минут. Мужчина поделился деталями своего духовного опыта, в котором, по его словам, ему явился Иисус, пишет Unilad.





Инцидент произошёл накануне свадьбы сына Маккинзи. Американец почувствовал недомогание, но решил скрыть своё состояние, чтобы не омрачать праздник близким. Однако вскоре его всё же госпитализировали, где он потерял сознание.



По словам Маккинзи, во время реанимации в палате перед ним предстал Иисус в человеческом облике и провёл его в райское место. Мужчина оказался на холме, где его чувства невероятно обострились.





«Я чувствовал каждую травинку, касающуюся моих ног», — вспоминает он.