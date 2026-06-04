Американец пережил клиническую смерть и увидел «родственников из будущего»
Житель штата Юта Лондон Деннис пережил клиническую смерть после падения с кухонной стойки. 37-летний мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму и потерял сознание. Врачам пришлось несколько раз проводить реанимацию, чтобы восстановить его жизненные показатели, пишет Mirror.
По словам Денниса, в момент между жизнью и смертью он оказался в ином мире, где встретил духов своего умершего дедушки и племянницы. Также американец заявил о телепатическом контакте с двумя существами, которых он счел родственниками из будущего. Они сообщили ему о двух важных событиях: одно уже случилось, другое еще предстоит.
Вернувшись к жизни, Деннис заявил, что существование не заканчивается со смертью, и выразил надежду на новую встречу с ушедшими близкими. Он также подчеркнул, что его история может помочь тем, кто переживает утрату или борется с зависимостями.
Ранее мужчина из ФРГ увидел ад и дьявола после попытки суицида. Он детельно описал картину.
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