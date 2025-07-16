Российских подростков похитили для «воспитательной беседы»

16 июля 2025, 14:42

В Липецкой области двух подростков насильно вывезли из села из-за переписки

Фото: iStock/scyther5

В Липецкой области молодые люди похитили подростков для «воспитательной беседы». Об этом сообщает местное издание Gorod48.ru со ссылкой на правоохранителей.