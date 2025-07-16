Российских подростков похитили для «воспитательной беседы»
В Липецкой области молодые люди похитили подростков для «воспитательной беседы». Об этом сообщает местное издание Gorod48.ru со ссылкой на правоохранителей.
Инцидент произошел в воскресенье, 13 июля, в Елецком районе. Двое взрослых парней насильно вывезли из села двоих юношей 14 и 17 лет. Причиной конфликта стала переписка школьников в соцсетях. Один из них попросил старшего знакомого «разобраться» с его обидчиками. Тот позвал своего друга, после чего они решили таким образом проучить их.
После произошедшего подростков осмотрели медики. Видимых следов насилия не нашли, но им назначили судмедэкспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы несовершеннолетних. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.
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