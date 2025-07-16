Readovka: Полиция задержала насильника-душителя в Севастополе
Маньяка-душителя, нападавшего и насиловавшего девушек в Севастополе, задержала полиция. Как пишет Readovka, им оказался грузчик местной мясной лавки.
Орудовал мужчина в Гагаринском районе, там же, где и проживал. Ранее его уже судили за половые преступления, задержанный женат. По его словам, у него якобы случилось помутнение рассудка, а изначально фигурант заявлял, что не знает причину своего задержания. Маньяк ночью караулил девушек, нападая со спины и насилуя, пока жертвы были в бессознательном состоянии. Есть минимум трое пострадавших. Следователи открыли уголовное дело.
Перед этим сообщалось, что пырнувшую ножом ребенка мать под Краснодаром осудили на 8,5 года колонии.
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