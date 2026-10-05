Мужчина пырнул ножом мать-пенсионерку и ударил кирпичом старшую сестру

05 октября 2026, 10:11

Нижегородец зарезал 66-летнюю мать и ударил сестру кирпичом по голове

Фото: iStock/zoka74

В Нижнем Новгороде задержали 29-летнего местного жителя, подозреваемого в нападении на мать и сестру. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.