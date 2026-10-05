Мужчина пырнул ножом мать-пенсионерку и ударил кирпичом старшую сестру
В Нижнем Новгороде задержали 29-летнего местного жителя, подозреваемого в нападении на мать и сестру. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
1 октября в полицию обратилась 46-летняя местная жительница. Она сообщила, что её 29-летний брат вступил в конфликт с их 66-летней матерью, в результате чего нанёс ей ножевое ранение. После этого он ударил свою сестру кирпичом по голове.
Злоумышленник скрылся, его сестру госпитализировали, а мать скончалась на месте происшествия. Через несколько часов после преступления 29-летнего подозреваемого задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Обвиняемого взяли под стражу.
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