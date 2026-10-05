Полицейский застрелил медведя у жилого дома в Красноярском крае
В селе Белозёровка на юге Красноярского края сотрудник полиции ликвидировал медведя, пытавшегося попасть в частный дом. В краевом главке МВД сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал.
Представители ведомства уточнили: о хищнике участковому сообщил местный житель. Зверь вышел к людям и начал пытаться проникнуть в жильё. Полицейский обезвредил опасное животное. Тушу передали инспекторам охотнадзора. Они займутся её утилизацией.
С весны в России медведи как минимум 22 раза нападали на людей со смертельным исходом. Семь таких случаев зарегистрировали в Красноярском крае. В Иркутской и Томской областях погибли по три человека, в Бурятии и на Камчатке — по два. Ещё по одному смертельному нападению произошло в Хабаровском крае, Вологодской области, Туве и Республике Алтай.
Во время нападения медведь часто старается сбить человека с ног. Он может нанести сильный удар лапой, толкнуть корпусом или схватить жертву. Хищник стремится лишить противника возможности убежать и сопротивляться. При тяжёлой атаке зверь наносит укусы в область головы, шеи или верхней части тела. Такие травмы особенно опасны. Масса взрослого медведя, сила лап и челюстей дают ему большое преимущество перед человеком. При этом сценарий нападения не всегда одинаков. Поведение зависит от того, что спровоцировало агрессию, насколько близко человек подошёл к животному и считает ли медведь жертву источником пищи.
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