Полицейский застрелил медведя у жилого дома в Красноярском крае

05 октября 2026, 10:04

Фото: iStock/Warren A Metcalf

В селе Белозёровка на юге Красноярского края сотрудник полиции ликвидировал медведя, пытавшегося попасть в частный дом. В краевом главке МВД сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал.