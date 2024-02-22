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Мужчина пытался отрубить ногу новому ухажёру бывшей жены из-за оскорбления

Екатеринбуржец оскорбил бывшего мужа возлюбленной и чуть не лишился ноги
22 февраля 2024, 13:27
Фото: istock / FOTOKITA

Фото: istock / FOTOKITA

В Екатеринбурге мужчина чуть не отрубил ногу новому парню своей бывшей возлюбленной из-за того, что он назвал его плохим отцом. Об этом сообщает Телеграм-канал Ural Mash.

25-летний Владислав владеет автосервисом. После развода с женой их сын остался жить с матерью. Позже с женщиной начал встречаться 21-летний Дмитрий. Отцу не понравилось, что новый ухажёр общался с их ребенком и пытался запретить им общаться.

Владислав написал, что разочаровался в мужчине. На что Дмитрий в нецензурной форме ответил, что в будущем в нем разочаруется сын, когда поймет что отец предал семью и ушел.


За это сообщение бывший муж приехал с топором к нему домой в СНТ «Надежда». Он ударил обухом по голове и пытался порубить ногу. Трагедии удалось избежать только благодаря соседям, они вызвали правоохранителей. Ревнивый папаша получил статью за покушение, Дмитрий в больнице с рубленой раной.

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#снт
#отец
#сын
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Супруги расправились с родственником, обокрали его и месяц вели соцсети от его имени
В Москве супружеская пара убила отца мужчины и больше месяца вела его соцсети
22 февраля 2024, 13:04

Фото: istock / beekeepx

В Москве завершилось расследование уголовного дела в отношении мужчины и женщины в новогоднюю ночь убили отца фигуранта. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова, пишет «Лента.ру».

Паре вменяют три стать, среди которых 158 («Кража») и 325 («Похищение документа») УК РФ. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

По данным содействия, в ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года муж с женой уговорили отца мужчины отмечать Новый год вместе. Обвиняемые пообещали ему путевку на отдых. Супруги выждали, когда мужчина выпьет и потеряет бдительность, после чего убили его. Они завернули тело в полиэтиленовые пакеты, пледы, пленку, положили его в поддон дивана и поставили ароматизаторы. Затем пара забрала паспорт, личные вещи и банковскую карту убитого, на которой было 1,3 миллиона рублей, и скрылась.

Чтобы скрыть следы преступления, они общались с родственниками потерпевшего в соцсетях. Через полтора месяца сестра заподозрила неладное и обратилась к сотрдуникам полиции.

С 1 января по 11 февраля 2023 года убийцы ездили по городам и тратили деньги с карты отца обвиняемого. Пару задержали в Казани.

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#суд
#скр
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#паспорт
#супруги
#расследование
#убийство
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Перебежчик Кузьминов въехал в Испанию по документам погибшего ополченца ДНР
22 февраля 2024, 12:47

Фото: istockphoto/Waldemarus

Лётчик-предатель Максим Кузьминов въехал в Испанию по чужим документам. У него был паспорт 33-летнего Игоря Шевченко — ополченца из ДНР, погибшего ещё в 2014 году.
Украинский паспорт был выдан перебежчику 22 сентября 2023 года, сообщает телеграм-канал Mash. Новую жизнь после дезертирства и фактически убийства боевых товарищей он пытался начать, выдавая себя за беженца из Донецка. Таким образом, разъяснилась путаница с возрастом, возникшая после первых публикаций: по фейковым документам Кузьминову было 33 года.

«Новая личность» предателя не является вымышленной. По информации телеграм-канала, Игорь Щевченко родился 15 сентября 1990 года в Донецке. Он вступил в ополчение ДНР и погиб ещё в 2014 году. Скорее всего, боевики забрали у убитого документы и передали в ГУР (Главное управление разведки), чтобы потом использовать. Вот они и пригодились. Правда, в случае с Кузьминовым, ненадолго.

В Испанию Кузьминов-Шевченко въехал в октябре прошлого года, через два месяца после бегства. В настоящее время местные власти ожидают результатов биометрической экспертизы, которые также будут направлены в Россию и на Украину. Запросы поступили властям Испании от обеих стран.

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#жизнь
#паспорт
#документы
#днр
#лётчик
#испания
#россия
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Мужчина похитил ребенка возлюбленной в попытке заставить выйти за него замуж
В Индии мужчина украл ребенка у женщины, чтобы заставить выйти за него замуж
22 февраля 2024, 12:31

Фото: istock / Chalabala

В Индии мужчина хотел заставить возлюбленную выйти за него, похитив ее сына. О необычном подходе индийца пишет The Times of India.

Рахул Ядав из города Бхопал, штат Мадхья-Прадеш, был долго влюблен в 25-летнюю девушку. Они были знакомы с детства, и мужчина желал видеть ее своей женой. Но девушку выдали замуж за другого мужчину, от которого она впоследствии родила сына. В 2023 году Ядав нашел номер телефона конкурента и отправил ему совместные старые снимки с его супругой. Из-за этого пара поссорилась, и индианка с ребенком переехали к родителям.

В один день женщина пошла рынок с матерью, оставив сына у своего брата. Он был очень занят из-за работы в ресторане и не заметил пропажу племянника. Он сообщил сестре, и девушка обратилась к полицейским. Он сразу предположила, что похитить ребенка мог Рахул.

Так и вышло. С помощью записей с камер видеонаблюдения правоохранители выяснила, что ребенка похитил Ядав. Мужчину выследили и задержали, а ребенка отдали матери. Похититель признался, что украл ребенка, чтобы заставить ее стать его женой. Индиец заявил, что убил бы мальчика, если бы женщина отказалась.

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#рынок
#женщина
#мужчина
#девушка
#индия
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Футболист Алвес получил 4,5 года по делу об изнасиловании в ночном клубе
22 февраля 2024, 12:27

Фото: iStock/FOTOKITA

Бывшему игроку «Барселоны» и одному из самых титулованных футболистов в истории Дани Алвесу вынесли приговор по делу об изнасиловании.
В 2022 году в полицию Барселоны обратилась девушка, заявившая, что отдыхала в ночном клубе, где познакомилась с футболистом. Он заманил её в туалет, где повалил на пол, заставил удовлетворить его орально, а затем изнасиловал.

Сперва Алвес отрицал интимную близость с этой девушкой, однако, потом признался, что секс между ними действительно был, но произошёл он по обоюдному согласию. Адвокат футболист заявил, что обвиняемый изменял показания в попытках скрыть измену от жены.

В результате, суд признал Алвесу виновным в изнасиловании и приговорил 40-летнюю звезду футбола к 4,5 годам лишения свободы.

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#испания
#суд
#футбол
#изнасилование
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Школьник из Дзержинского получил серьёзные ожоги после взрыва повербанка
22 февраля 2024, 12:16

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Школьник из Московской области получил серьёзные ожоги после взрыва повербанка в кармане его куртки, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, инцидент произошёл вечером 20 февраля в городе Дзержинский.

16-летний школьник пошёл гулять, закинув повербанк в карман своей куртки. В определённый момент услышал шипение, а затем громкий хлопок. Устройство взорвалось, а жидкость из него вылилась на одежду подростка и пролжгла её насквозь. Парень попытался сбить пламя самостоятельно, но получил серьёзные ожоги груди и рук.

Подростка экстренно госпитализировали в больницу с ожогами 2-й и 3-й степени тяжести.

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#дзержинский
#школьник
#ожоги
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Врезавшийся в мост капитан прогулочного катера выплатил 1 млн пострадавшей петербурженке
С капитана катера в Петербурге взыскали миллион за выбитые пассажирке зубы
22 февраля 2024, 11:27

Фото: istock / utah778

Суд в Санкт-Петербурге постановил взыскать миллион рублей с капитана катера, который врезался в мост во время прогулки в 2021, из-за чего женщине выбило зубы. Об этом пишет РБК, ссылаясь на управление приставов по городу.

В сентябре 2021 года капитан, будучи нетрезвым, потерял управление и врезался в мост. В результате столкновения некоторые пассажиры упали за борт, их достали из воды спасатели МЧС. Одна из женщин серьёзно повредила зубы при ударе об опору моста: впоследствии ей пришлось потратиться на протезирование.

Суд рассмотрел дело и постановил взыскать в пользу пострадавшей 1 млн рублей

«Денежные средства были взысканы с одного из многочисленных банковских счетов в принудительном порядке. В кратчайшие сроки денежные средства были переведены петербурженке», — сообщили в пресс-службе ГУФССП.

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#суд
#спасатели
#мост
#дело
#мчс
#пассажиры
#зубы
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«Открыла кран и ушла»: Вынесен приговор свердловчанке, чья дочь-инвалид утонула в ванной
В Екатеринбурге осудили мать, у которой дочь-инвалид утонула в ванной
22 февраля 2024, 11:02

Фото: istock / Zolnierek

В Екатеринбурге осудили 29-летнюю девушку, у которой четырехлетняя дочь-инвалид утонула в ванной. Девушку признали виновной по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщают URA.RU, ссылаясь на прокуратуру региона.

«Чкаловский районный суд на основании доказательств вынес приговор в отношении местной жительницы 1995 г. р. Она признана виновной в совершении преступления. Осужденная признала вину в полном объеме, раскаявшись в содеянном. Судья назначил виновной наказание в виде 1 года ограничения свободы», — сообщили в ведомстве.
В ноябре 2023 года мать троих детей посадила в ванну свою девочку, чтобы искупать, открыла кран с водой, и ушла в другую комнату. Сливное отверстие, которое было засорено и медленно пропускало воду, женщина не закрыла. Отмечается, что малышка с рождения не могла самостоятельно плавать и сидеть без опоры и женщина знала об этом.

Известно, что Женщина приехала в Екатеринбург с тремя детьми из Херсона.

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#ук
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#наказание
#ограничения
#екатеринбург
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Español: Лётчика-предателя Кузьминова убили украинцы
22 февраля 2024, 10:52

Фото: iStock/aruba200

Российского лётчика Максима Кузьминова, застреленного в Испании, убили украинцы, об этом пишет Español.
Напомним, в августе 2023 года Кузьминов угнал из Курска российский военный вертолёт Ми-8, чтобы передать его Вооружённым силам Украины. При проведении этой операции погибли два российских пилота, которые находились на борту с Кузьминовым, они отказались сдаваться украинцам.

17 февраля в испанском муниципалитете Вильяхойоса обнаружили труп Кузьминова. Предположительно, в него выстрелили 12 раз, а затем переехали на машине. Сейчас правоохранители Испании расследуют смерть лётчика.

Как сообщили в Español, поговорив с жителями Вильяхойоса, в муниципалитете ходят слухи, что Кузьминова убили украинцы, за то, что он служил в российской армии.

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#испания
#украина
#убийство
#лётчик
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У пассажирского самолёта Boeing 757-200 в полёте треснуло крыло
22 февраля 2024, 09:56

Фото: istockphoto/undefined undefined

У пассажирского самолёта Boeing 757-200, следовавшего рейсом из Сан-Франциско в Бостон, в полёте отвалился кусок крыла. Экипаж сумел совершить экстренную посадку в Денвере.
На борту находились 165 пассажиров. Почти сразу после взлёта и набора высоты они почувствовали сильную вибрацию и шум, передаёт издание The Daily Mail. Командир воздушного судна и пилоты также услышали посторонние звуки. Пассажиров оповестили о нештатной ситуации и сообщили, что авиалайнер совершит вынужденную посадку в Денвере для проведения осмотра.

Один из пассажиров, сидевший в кресле прямо над крылом, позже рассказал, что увидел большую трещину, но так испугался, что перестал выглядывать в иллюминатор, а только сидел зажмурившись и с ужасом ожидал посадки. Или падения. К счастью, экипаж справился с нестандартной ситуацией и самолёт приземлился благополучно. Никто из пассажиров не пострадал, если не считать нервного стресса. Компания United Airlines, которой принадлежит воздушное судно, пока не сообщала о причинах поломки.

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#судно
#шум
#пилоты
#самолет
#пассажир
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