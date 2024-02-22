Мужчина пытался отрубить ногу новому ухажёру бывшей жены из-за оскорбления

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В Екатеринбурге мужчина чуть не отрубил ногу новому парню своей бывшей возлюбленной из-за того, что он назвал его плохим отцом. Об этом сообщает Телеграм-канал Ural Mash.
25-летний Владислав владеет автосервисом. После развода с женой их сын остался жить с матерью. Позже с женщиной начал встречаться 21-летний Дмитрий. Отцу не понравилось, что новый ухажёр общался с их ребенком и пытался запретить им общаться.
Владислав написал, что разочаровался в мужчине. На что Дмитрий в нецензурной форме ответил, что в будущем в нем разочаруется сын, когда поймет что отец предал семью и ушел.
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Алина Юрчак