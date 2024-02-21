В Луховицах при пожаре из-за перегрузки электросети погибла семья с детьми

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО
Женщина и двое детей погибли в результате пожара в частном доме в Луховицах. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
«Сообщение о пожаре в деревне Городище поступило в среду около 6 утра. К прибытию огнеборцев дом горел по всей площади, в нём обрушилась кровля. При разборе завалов пожарные обнаружили тела женщины 1970 года рождения, а также мальчика 2018-го и подростка 2010 годов рождения», – уточнили в спасательном ведомстве.Предварительно установлено, что возгорание возникло в помещении кухни. Там обнаружили обгоревший остов холодильника и фрагменты проводов с характерными признаками аварийного режима работы электросети. В качестве предварительной версии возникновения пожара рассматривают аварийный режим работы электрооборудования.
Читайте также:
В Можайске пожарные спасли из задымлённой квартиры семью из четырёх человек
В ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Лобне по заданию украинских спецслужб
В подмосковном общежитии обнаружили несколько десятков иностранцев-нелегалов
Лора Луганская