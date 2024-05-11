Мужчина пытался перевезти 100 килограммов метамфетамина в сандалиях

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Гражданин Малайзии пытался ввезти в Австралию 100 килограммов метамфетамина в сандалиях. Об этом сообщает NEWS.ru, ссылаясь на австралийскую пограничную службу.
Полиция насторожилась, когда узнала, что из Таиланда прибыло шесть коробок, наполненных одинаковой обувью. Когда правоохранители начали проверять содержимое они заметили, что в сандалиях пытались перевезти наркотические вещества.
В итоге был задержан 49-летний житель Малайзии, которого теперь обвиняют в сбыте метамфетамина в промышленных масштабах. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
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Анастасия Чинкова