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Мужчина пытался поджечь объект сотовой связи в российском регионе

В Башкирии мужчина пытался поджечь объект сотовой связи, его задержали
Фото: istockphoto/Yingko

В Башкирии возбудили уголовное дело против местного жителя, пытавшегося по заданию неизвестного поджечь объект сотовой связи. Злоумышленника задержали, и он дал признательные показания, сообщили в региональном управлении ФСБ.



По данным ведомства, мужчина 1976 года рождения через иностранный мессенджер Telegram получил инструкции от неустановленного лица. Для исполнения задуманного он приобрёл необходимые инструменты и легковоспламеняющиеся жидкости, после чего совершил поджог телекоммуникационного оборудования. Однако из-за обстоятельств, не зависящих от него, разрушить объект не удалось.

Против фигуранта возбудили дело по статье о покушении на диверсию. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчина полностью признал свою вину. Ведется расследование.

Никита Кротов

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