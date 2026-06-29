Мужчина пытался поджечь объект сотовой связи в российском регионе

29 июня 2026, 12:08

В Башкирии мужчина пытался поджечь объект сотовой связи, его задержали

Фото: istockphoto/Yingko

В Башкирии возбудили уголовное дело против местного жителя, пытавшегося по заданию неизвестного поджечь объект сотовой связи. Злоумышленника задержали, и он дал признательные показания, сообщили в региональном управлении ФСБ.