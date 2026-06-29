Мужчина пытался поджечь объект сотовой связи в российском регионе
В Башкирии возбудили уголовное дело против местного жителя, пытавшегося по заданию неизвестного поджечь объект сотовой связи. Злоумышленника задержали, и он дал признательные показания, сообщили в региональном управлении ФСБ.
По данным ведомства, мужчина 1976 года рождения через иностранный мессенджер Telegram получил инструкции от неустановленного лица. Для исполнения задуманного он приобрёл необходимые инструменты и легковоспламеняющиеся жидкости, после чего совершил поджог телекоммуникационного оборудования. Однако из-за обстоятельств, не зависящих от него, разрушить объект не удалось.
Против фигуранта возбудили дело по статье о покушении на диверсию. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Мужчина полностью признал свою вину. Ведется расследование.
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