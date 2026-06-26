ФСБ в Дагестане задержала подростка, создавшего крупное международное экстремистское сообщество

26 июня 2026, 08:23

В Дагестане сотрудники ФСБ задержали 17-летнего подростка

Фото: iStock/Rawf8

В Дагестане сотрудники ФСБ задержали 17-летнего подростка. По информации источника, юноша создал крупное международное интернет-сообщество сторонников террористических организаций и по заданию украинских спецслужб привлекал к противоправной деятельности несовершеннолетних из России, США, Германии, Италии и стран СНГ. Об этом сообщает Mash.