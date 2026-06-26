ФСБ в Дагестане задержала подростка, создавшего крупное международное экстремистское сообщество
В Дагестане сотрудники ФСБ задержали 17-летнего подростка. По информации источника, юноша создал крупное международное интернет-сообщество сторонников террористических организаций и по заданию украинских спецслужб привлекал к противоправной деятельности несовершеннолетних из России, США, Германии, Италии и стран СНГ. Об этом сообщает Mash.
В паблике состояли свыше 200 тысяч человек, а около пяти тысяч из них активно участвовали в его работе. По версии следствия, администратор публиковал инструкции по организации терактов и массовых нападений, рассказывал о способах изготовления взрывчатки и давал советы, как уходить от внимания правоохранительных органов.
Mash пишет, что следователи связывают деятельность группы с СБУ. По этим сведениям, в январе участники сообщества устроили пять поджогов и сообщили о минировании 14 школ в Техасе. В феврале, как утверждает источник, произошли еще два поджога и эвакуации учебных заведений в Калифорнии. В марте похожие эпизоды зафиксировали в Германии и Италии.
Во время допроса подросток, по данным канала, назвал главным направлением атак Россию и страны СНГ. Он заявил, что участники запрещенного в России движения готовили нападения в Домодедове, Красноярске, Орехово-Зуеве, Санкт-Петербурге, Липецке, Оренбурге и ряде других городов.
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