ФСБ и ФСИН пресекли подготовку теракта в колонии Ульяновской области

09 июня 2026, 08:52

Фото: iStock/Naeblys

В ФСБ сообщили, что сотрудники службы вместе с ФСИН предотвратили теракт в одном из исправительных учреждений Ульяновской области. По данным спецслужбы, сторонник запрещенной в России международной террористической организации планировал нападение в канун Курбан-байрама. Об этом пишет РИА Новости.