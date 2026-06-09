ФСБ и ФСИН пресекли подготовку теракта в колонии Ульяновской области
В ФСБ сообщили, что сотрудники службы вместе с ФСИН предотвратили теракт в одном из исправительных учреждений Ульяновской области. По данным спецслужбы, сторонник запрещенной в России международной террористической организации планировал нападение в канун Курбан-байрама. Об этом пишет РИА Новости.
Как уточнили в ФСБ, фигурант 1985 года рождения отбывал наказание в пенитенциарном учреждении и собирался в период праздника убить сотрудников колонии. В спецслужбе считают, что он руководствовался мотивами религиозной ненависти и вражды.
По версии ведомства, мужчина своими действиями пытался пошатнуть устои традиционного ислама. Сотрудники пресекли его планы на стадии подготовки. Следственный отдел управления ФСБ по Ульяновской области возбудил уголовное дело. Расследование идет по статье о приготовлении к теракту.
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