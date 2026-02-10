В ДНР пьяный мужчина открыл стрельбу из автомата по сотрудникам Росгвардии

10 февраля 2026, 17:48

Фото: iStock/Konstantin Shashkov

В Мариуполе мужчина открыл стрельбу из автомата во время застолья в одном из городских кафе. После прибытия правоохранителей он начал стрелять в их сторону и применил гранату, сообщили в управлении МВД России по Донецкой Народной Республике.





По информации ведомства, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения и вел беспорядочную стрельбу из автомата Калашникова. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии попытались пресечь его действия, однако мужчина оказал вооруженное сопротивление.



Как уточнили в региональном управлении Следственного комитета, правоохранители открыли ответный огонь и ранили нападавшего. После этого его задержали и доставили в медицинское учреждение.



В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о процессуальной квалификации действий фигуранта. Информация о возможных пострадавших не приводится.

