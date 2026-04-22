Мужчина пытался провести в обуви золото на 2.5 млн руб

22 апреля 2026, 11:20

Таможенники Благовещенска пресекли попытку провоза золота на 2.5 млн руб

Фото: пресс-служба ФТС России

В пункте пропуска «Благовещенск» сотрудники таможни пресекли попытку контрабанды драгоценных металлов. 44-летний иностранец, направлявшийся в город Хэйхэ (КНР), спрятал в своих кроссовках ювелирный лом.





При досмотре пассажира инспектор обратил внимание на срабатывание металлодетектора при проверке обуви. Под стельками туриста обнаружили фрагменты ювелирных изделий. Экспертиза установила, что изъятое является сплавом золота 585-й пробы и серебра. Масса золота составила 215,7 грамма, серебра — 17,6 грамма. Общая стоимость обнаруженного драгметалла превысила 2,5 миллиона рублей.



Задержанный пояснил, что согласился за вознаграждение перевезти ценности по просьбе незнакомца. Он признал, что знал о необходимости декларирования таких товаров, но умышленно спрятал их в обувь.



В отношении нарушителя возбудили уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по указанной статье — до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.



В настоящее время устанавливаются возможные соучастники преступления. Расследование ведется совместно с УФСБ России по Амурской области.



