Россиянку задержали таможенники при попытке вывоза старинной иконы в Египет
В аэропорту Уфы сотрудники таможни задержали россиянку, которая пыталась вывезти в Египет старинную икону. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.
Женщина проследовала через «зеленый» коридор, однако её остановили для досмотра ручной клади. В сумке пассажирки обнаружили икону «Троицы Ветхозаветной», датируемую XIX веком.
Изъятый антиквариат направили на экспертизу, которая подтвердила его историческую ценность. В отношении женщины возбудили административное дело.
Читайте также: