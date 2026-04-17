Россиянку задержали таможенники при попытке вывоза старинной иконы в Египет

Россиянку задержали в уфимском аэропорту при попытке вывоза старинной иконы
Фото: istockphoto/undefined undefined

В аэропорту Уфы сотрудники таможни задержали россиянку, которая пыталась вывезти в Египет старинную икону. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.



Женщина проследовала через «зеленый» коридор, однако её остановили для досмотра ручной клади. В сумке пассажирки обнаружили икону «Троицы Ветхозаветной», датируемую XIX веком.

Изъятый антиквариат направили на экспертизу, которая подтвердила его историческую ценность. В отношении женщины возбудили административное дело.

Никита Кротов

