Таможенники в Шереметьево нашли крупную партию «лекарства от болей в спине» — фото

Таможенники в Шереметьево нашли почти 200 граммов марихуаны у гражданки из Китая
Фото: пресс-служба ФТС России

В аэропорту Шереметьево сотрудники таможни задержали гражданку иностранного государства, прибывшую рейсом из Китая. Как уточнили в пресс-службе ФТС России, в её багаже обнаружили банку с марихуаной массой почти 200 граммов. Запрещённое вещество искусно замаскировали среди личных вещей.



Пассажирка проследовала через «зелёный» коридор, однако ее остановили для выборочного досмотра. Рентгеновский аппарат показал в чемодане подозрительный предмет, обёрнутый полиэтиленом. Внутри находилась ёмкость с веществом зелёного цвета. Женщина объяснила, что это якобы лекарство от болей в спине.

Изъятое вещество направили на экспертизу. Она подтвердила — это наркотическое средство каннабис (марихуана).

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье о незаконном перемещении через таможенную границу наркотических средств в крупном размере. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 20 лет и штраф до миллиона рублей.
Никита Кротов

