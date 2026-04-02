Таможенники в Шереметьево нашли крупную партию «лекарства от болей в спине» — фото
В аэропорту Шереметьево сотрудники таможни задержали гражданку иностранного государства, прибывшую рейсом из Китая. Как уточнили в пресс-службе ФТС России, в её багаже обнаружили банку с марихуаной массой почти 200 граммов. Запрещённое вещество искусно замаскировали среди личных вещей.
Пассажирка проследовала через «зелёный» коридор, однако ее остановили для выборочного досмотра. Рентгеновский аппарат показал в чемодане подозрительный предмет, обёрнутый полиэтиленом. Внутри находилась ёмкость с веществом зелёного цвета. Женщина объяснила, что это якобы лекарство от болей в спине.
Изъятое вещество направили на экспертизу. Она подтвердила — это наркотическое средство каннабис (марихуана).
В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье о незаконном перемещении через таможенную границу наркотических средств в крупном размере. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 20 лет и штраф до миллиона рублей.
