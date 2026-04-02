Таможенники в Шереметьево нашли крупную партию «лекарства от болей в спине» — фото

02 апреля 2026, 11:59

Таможенники в Шереметьево нашли почти 200 граммов марихуаны у гражданки из Китая

Фото: пресс-служба ФТС России

В аэропорту Шереметьево сотрудники таможни задержали гражданку иностранного государства, прибывшую рейсом из Китая. Как уточнили в пресс-службе ФТС России, в её багаже обнаружили банку с марихуаной массой почти 200 граммов. Запрещённое вещество искусно замаскировали среди личных вещей.