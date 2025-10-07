Мужчина пытался убить трёх пациентов больницы в Тульской области
В городе Ефремов Тульской области возбудили уголовное дело по факту попытки убийства нескольких пациентов больницы. Пострадавшие получили множественные травмы головы и находятся в реанимации, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.
Отмечается, что нападавший также был пациентом и находился на стационарном лечении. Он совершил покушение на троих пациентов. При этом мотивы его поступка пока неизвестны. Все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии с черепно-мозговыми травмами. Нападавшему назначили психолого-психиатрическая экспертиза.
Предварительно известно, что между пациентами не было конфликтов. Мужчину удалось остановить медицинским работникам, благодаря чему он не довёл преступление до конца. Расследование продолжается.
