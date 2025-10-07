В Тюмени маленькая девочка чуть не утонула в бассейне, её увезли на скорой
В центре «Тюмень-Дзюдо» в минувшие выходные маленькой девочке потребовалась экстренная медицинская помощь после того, как она едва не утонула в бассейне. Очевидцы сообщили, что девочку в бессознательном состоянии вынесли из воды и передали медикам, передаёт 72.ru.
По информации департамента здравоохранения Тюменской области, вызов поступил 4 октября в 14:14, бригада скорой помощи прибыла через шесть минут. После оказания первой помощи девочку доставили в профильное отделение Областной клинической больницы № 2. В настоящее время её состояние оценивается как средней степени тяжести.
По словам источника, знакомого с ситуацией, девочка занималась под присмотром опытного тренера. Она выполняла упражнения с задержкой дыхания под водой. Тренер внимательно следил за ней и вовремя заметил, что ребёнок слишком долго не появляется на поверхности. Он сразу же вытащил девочку из бассейна и начал проводить реанимационные мероприятия до приезда скорой.
В пресс-службе центра «Тюмень-Дзюдо» отказались комментировать происшествие и прекратили разговор с журналистами. В полиции сообщили, что по факту инцидента проводится проверка.
Родители других детей, посещающих бассейн, выразили обеспокоенность и требуют возможности присутствовать на занятиях, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.
