В Тюмени маленькая девочка чуть не утонула в бассейне, её увезли на скорой

07 октября 2025, 13:36

Фото: iStock/Evgenii Mitroshin

В центре «Тюмень-Дзюдо» в минувшие выходные маленькой девочке потребовалась экстренная медицинская помощь после того, как она едва не утонула в бассейне. Очевидцы сообщили, что девочку в бессознательном состоянии вынесли из воды и передали медикам, передаёт 72.ru.