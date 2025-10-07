Двое пьяных россиян устроили драку со стрельбой на проезжей части

07 октября 2025, 13:59

Mash: в Краснодаре двое пьяных мужчин стреляли в мопедиста на дороге

Фото: iStock/eugenekeebler

В Краснодаре произошла стрельба на проезжей части. Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash.