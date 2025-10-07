Двое пьяных россиян устроили драку со стрельбой на проезжей части
В Краснодаре произошла стрельба на проезжей части. Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash.
Инцидент начался с того, что двое нетрезвых мужчин не могли завести скутер. Проезжавший мимо мопедист предложил им помощь, однако все закончилось конфликтом. Один из буйных водителей достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в ногу оппонента.
На видеозаписи, появившейся в сети, видна драка на дороге и момент стрельбы. По данным источника, правоохранители изучили кадры и возбудили уголовное дело о хулиганстве.
Ранее похожий случай произошел в Новосибирске: там конфликт неизвестных закончился дракой со стрельбой.
