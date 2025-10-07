В Воскресенске непоставленный на ручник автомобиль наехал на пенсионерку
В подмосковном Воскресенске припаркованный автомобиль внезапно тронулся с места и наехал на пожилую женщину. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошёл в микрорайоне Новлянск. По словам очевидцев, пенсионерка находилась рядом с машиной, когда та неожиданно покатилась и сбила её. На крики женщины сбежались прохожие, которые вызвали скорую помощь.
К счастью, женщина выжила. Пострадавшую экстренно доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Подробности её состояния не приводятся.
Обстоятельства происшествия сейчас устанавливают правоохранительные органы.
Вероятнее всего, автомобиль пришёл в движение из-за неподнятого водителем ручника.
