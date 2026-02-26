Мужчина пытался ввезти в Китай кетамин в надетом подгузнике

26 февраля 2026, 11:54

Фото: iStock/sasirin pamai

В китайском Шэньчжэне таможенники задержали мужчину, пытавшегося ввезти в страну кетамин, спрятав его в подгузнике. У пассажира изъяли три пакета наркотика общим весом 2,9 грамма.