Мужчина пытался ввезти в Китай кетамин в надетом подгузнике
В китайском Шэньчжэне таможенники задержали мужчину, пытавшегося ввезти в страну кетамин, спрятав его в подгузнике. У пассажира изъяли три пакета наркотика общим весом 2,9 грамма.
Как сообщили в Главном таможенном управлении КНР, инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте Лоху в провинции Гуандун. Сотрудники обратили внимание на мужчину с красными и синими сумками, который проходил через «зеленый коридор» без декларирования. Он ускорил шаг и начал демонстративно рыться в вещах, что вызвало подозрения.
Во время досмотра в багаже обнаружили подгузники, а сам пассажир заметно нервничал. При проверке выяснилось, что в надетом на нем подгузнике спрятаны три прозрачных пакета с белым порошком. Экспресс-анализ и последующая лабораторная экспертиза подтвердили, что это кетамин. Материалы переданы в подразделение по борьбе с контрабандой для дальнейшего расследования.
В ведомстве напомнили, что согласно статье 347 Уголовного кодекса КНР контрабанда и незаконный оборот наркотиков влекут уголовную ответственность независимо от их количества.
