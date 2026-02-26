В Чебоксарах мужчина открыл стрельбу по двери своей знакомой

26 февраля 2026, 11:00

Фото: iStock/Evgenii Palitsyn

В Чебоксарах задержали мужчину за стрельбу по двери квартиры своей знакомой. В отношении него возбуждены уголовные дела, подозреваемого арестовали.





Как сообщили в МВД по Чувашской Республике, в ночь на понедельник жители дома по улице Хузангая обратились в полицию из-за звуков выстрелов в подъезде. Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы задержали 30-летнего мужчину на месте происшествия. По предварительным данным, после ссоры со знакомой он несколько раз выстрелил по входной двери квартиры, где находилась девушка.



Во время досмотра у задержанного и в его автомобиле обнаружили магазины от пистолета Макарова и патроны к нему. Возбуждены уголовные дела по статьям 213 УК РФ («Хулиганство») и 222.1 УК РФ («Незаконный оборот оружия»). Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

