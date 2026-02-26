В московском фитнес-клубе мужчина сделал массаж в интимном месте и попал под суд
В Москве перед судом предстанет массажист, обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера. По версии следствия, преступления произошли в салоне на проспекте Вернадского.
Как сообщили в Следственном комитете России по Москве, поводом для уголовного дела стали обращения клиенток. По информации издания Московский комсомолец, в декабре прошлого года 51-летний физиотерапевт во время сеанса сделал массаж в интимной зоне сотруднице отдела продаж, несмотря на то что она обращалась с жалобой на боль в плече. Тогда заявление в правоохранительные органы она подала.
В январе уже другая клиентка заявила о приставаниях во время процедуры. Мужчине предъявлено обвинение по статье «Насильственные действия сексуального характера». Вину он не признал. На период расследования его заключили под стражу, материалы дела направили в суд.
Читайте также: