Таракан заполз в ухо россиянке, когда та спала
В Челябинске ночью 20-летняя девушка проснулась от постороннего шороха и ощущения инородного тела в ухе. Она поняла, что в слуховой проход заполз таракан. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».
Испугавшись, девушка незамедлительно вызвала бригаду скорой помощи. Медики осмотрели пациентку с помощью фонарика, но не увидели насекомого — возможно, оно заползло слишком глубоко. Врачи не стали проводить манипуляции на месте и порекомендовали россиянке как можно скорее показаться лор-врачу в больнице.
В отделении специалист провёл тщательный осмотр с использованием специальных инструментов и действительно обнаружил в ухе девушки таракана. Врач аккуратно извлёк насекомое, после чего пациентка почувствовала облегчение. Медики обработали слуховой проход антисептиком и отпустили потерпевшую домой.
