Таракан заполз в ухо россиянке, когда та спала

26 февраля 2026, 11:34

В Челябинске таракан заполз в ухо спящей девушке

Фото: Istock/Arnanzung

В Челябинске ночью 20-летняя девушка проснулась от постороннего шороха и ощущения инородного тела в ухе. Она поняла, что в слуховой проход заполз таракан. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».