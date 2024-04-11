ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Крыму

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Накануне годовщины освобождения Симферополя и Крыма от нацистских оккупантов, Управление ФСБ по Республике Крым рассекретило архивные документы, в которых содержатся данные о преступлениях нацистов в отношении мирных граждан.
В архивных документах найдены записи слов коменданта Симферополя Гриммеля Георга, который после взятия в плен, сообщил контрразведчикам об убийствах беременных женщин, детей и стариков.
Также в документах содержатся подробности о пытках советских военнопленных и способах их умерщвления путем уколов с неизвестным отравляющим веществом.
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Анастасия Хохлова