Мужчина почти десять лет насиловал ребенка в Кузбассе
Жителя Ижморского района Кемеровской области арестовали по уголовному делу о преступлениях против половой неприкосновенности малолетнего. Это следует из сообщения Объединённого пресс-центра судов региона.
Как пишет Сiбдепо, суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении гражданина. Ему вменяют изнасилование и иные насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет.
По версии следствия, обвиняемый неоднократно совершал противоправные деяния в отношении потерпевшей в период с 2017 по 2026 год. Мужчину задержали 10 марта, а на следющий день ему предъявили обвинение.
Судья, выслушав стороны и мнение прокурора, удовлетворил ходатайство следствия и заключил обвиняемого под стражу. Отмечается, что постановление суда пока не вступило в законную силу.
