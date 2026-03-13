Мужчина почти десять лет насиловал ребенка в Кузбассе

13 марта 2026, 12:26

Кузбассовца арестовали по делу об изнасиловании ребенка в течение 9 лет

Фото: istockphoto/Rawf8

Жителя Ижморского района Кемеровской области арестовали по уголовному делу о преступлениях против половой неприкосновенности малолетнего. Это следует из сообщения Объединённого пресс-центра судов региона.