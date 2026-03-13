В России пьяный отчим надругался над юным пасынком

13 марта 2026, 12:14

Жителя Тюменской области арестовали за сексуальное насилие над пасынком

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Тюменской области пьяный отчим надругался над малолетним пасынком. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона на своем сайте.