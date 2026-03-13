В России пьяный отчим надругался над юным пасынком
В Тюменской области пьяный отчим надругался над малолетним пасынком. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона на своем сайте.
По версии следствия, мужчина совершил «иные действия сексуального характера» в отношении мальчика. В тот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Мать услышала, как старший сын плачет и ворвалась в его комнату. Она сумела помешать педофилу и вызвала полицию. Испугавшись ответственности, тот скрылся с места преступления. Позже его задержали.
В итоге против ранее судимого жителя Нижнетавдинского района возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК. Его заключили под стражу до 9 мая 2026 года включительно.
Читайте также: