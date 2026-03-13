Мужчина погиб в тайге вместе с четырехлетним сыном
В Красноярском крае в тайге обнаружили тела 51-летнего мужчины и его четырехлетнего сына с признаками переохлаждения. Об этом сообщили в региональном управлении СК.
По данным следствия, в Эвенкийском муниципальном округе отец с ребенком выехали на автомобиле с прицепом, на котором был снегоход, в сторону поселка Эконда. Пересев на снегоход, они добрались до охотничьего домика, где сделали привал, после чего направились к другой избушке.
До места они не доехали. Оставив снегоход, мужчина с мальчиком попытались вернуться к первому домику, но, как предполагают в СК, могли сбиться с маршрута или замерзнуть.
Возбудили уголовное дело. Назначили судебные экспертизы для установления точной причины смерти.
