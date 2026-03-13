Мужчина погиб в тайге вместе с четырехлетним сыном

13 марта 2026, 11:17

СК: мужчина и его 4-летний сын погибли в тайге в Красноярском крае

Фото: медиасток.рф

В Красноярском крае в тайге обнаружили тела 51-летнего мужчины и его четырехлетнего сына с признаками переохлаждения. Об этом сообщили в региональном управлении СК.