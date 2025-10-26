Один человек погиб и семеро пострадали из-за стрельбы в университете США

26 октября 2025, 12:02

NBC: в США пострадали семь человек при стрельбе в университете Линкольна

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

Один человек погиб и еще семеро пострадали во время стрельбы на студенческой встрече в Университете Линкольна в США. Об этом сообщает NBC News.