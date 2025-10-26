Один человек погиб и семеро пострадали из-за стрельбы в университете США
NBC: в США пострадали семь человек при стрельбе в университете Линкольна
Один человек погиб и еще семеро пострадали во время стрельбы на студенческой встрече в Университете Линкольна в США. Об этом сообщает NBC News.
Нападение случилось примерно в 21:30 по местному времени, когда толпа вышла с футбольного матча и направилась к Международному культурному центру школы.
Правоохранительные органы уже задержали мужчину, у которого было огнестрельное оружие. Его мотивы пока не установлены. Начато расследование.
