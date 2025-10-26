Во Франции заявили о задержании двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра

26 октября 2025, 12:16

Le Figaro: двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра задержали

Фото: iStock/Rawf8

Полицейские вечером в субботу, 25 октября, задержали двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра. Об этом пишет французская газета Le Figaro.