Во Франции заявили о задержании двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра
Le Figaro: двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра задержали
Полицейские вечером в субботу, 25 октября, задержали двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра. Об этом пишет французская газета Le Figaro.
Согласно информации издания, в парижском аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль задержали одного из подозреваемых при попытке вылететь в Алжир. Второго преступника арестовали в районе Сена-Сен-Дени.
Напомним, 19 октября группа из четырех преступников проникла в Лувр с помощью автогидроподъемника. В «Галерее Аполлона» они взломали витрины и украли девять дорогих ювелирных изделий, среди которых была корона императрицы Евгении, жены Наполеона III.
