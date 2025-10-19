Мужчина под наркотиками сжёг одежду на козырьке медучреждения в Петербурге
Житель Ленинградской области под действием наркотиков сжёг одежду на козырьке медучреждения в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Инцидент произошёл вечером в субботу в Московском районе города. На месте происшествия правоохранители обнаружили возгорание, а рядом задержали ранее неоднократно судимого жителя города Никольское Ленобласти. Мужчина, предположительно, находился в состоянии наркотического опьянения. По одной из версий, он сжёг свою одежду, чем и спровоцировал пожар.
Задержанного доставили в полицию, где на него составили протокол по статье о мелком хулиганстве. В ГУ МВД отметили, что по факту инцидента проводится проверка.
Читайте также: