Мужчина под наркотиками сжёг одежду на козырьке медучреждения в Петербурге

Житель Ленинградской области под действием наркотиков сжёг одежду на козырьке медучреждения в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.



Инцидент произошёл вечером в субботу в Московском районе города. На месте происшествия правоохранители обнаружили возгорание, а рядом задержали ранее неоднократно судимого жителя города Никольское Ленобласти. Мужчина, предположительно, находился в состоянии наркотического опьянения. По одной из версий, он сжёг свою одежду, чем и спровоцировал пожар.

Задержанного доставили в полицию, где на него составили протокол по статье о мелком хулиганстве. В ГУ МВД отметили, что по факту инцидента проводится проверка.

Анастасия Чинкова

