В Петербурге школьница передала мошенникам €6850 за замену домофона
В Петербурге 17-летняя девушка стала жертвой мошенников, которые убедили её «поменять» домофон за тысячи евро. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Злоумышленники позвонили школьнице и сообщили о необходимости срочной замены домофона. После этого ей пришло СМС с кодом, а затем поступил звонок с требованием сообщить эти цифры. Позже «служба безопасности» заявила, что некий гражданин Украины якобы оформил доверенность на имя девушки и пригрозила уголовным делом. Мошенники поддерживали постоянный контакт, представляясь спецслужбами и сотрудниками Минцифры.
Под давлением девушка взяла у родителей 6850 евро и передала деньги курьеру. После этого злоумышленники перестали выходить на связь. Через сутки школьница поняла, что стала жертвой обмана, и семья обратилась в полицию.
