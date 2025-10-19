Мужчина снимал девушек в туалете аэропорта Уфы
В аэропорту Уфы мужчина снимал девушек в женском туалете. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Инцидент произошёл 7 октября. 22-летняя Ильвина заметила, что мужчина в женском туалете тайно снимает девушек на телефон. По её словам, она увидела, как из соседней кабинки на неё направлена камера телефона. Когда после неё в ту же кабинку зашла другая девушка, мужчина незаметно опустил телефон и начал снимать её.
Ильвина рассказала посетительнице туалета о случившемся и потребовала мужчину покинуть помещение. Тот утверждал, что перепутал туалеты, но выйти не может, потому что не закончил свои дела. Перед выходом он удалил записи, отрицал вину и пытался уйти, но девушки удержали его за футболку до приезда полиции.
Правоохранители прибыли на место по вызову. Расследование инцидента продолжается.
